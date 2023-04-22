В Украине задумали пенсионную реформу: платить будут по две пенсии, а на каждого откроют личный счет 

В Украине группа народных депутатов во главе с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией разработали законопроект о пенсионной реформе (№9212). В результате на каждого работающего откроют личный пенсионный счет, а деньги с этого счета можно будет получать с обычной пенсией после выхода на заслуженный отдых.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Рады документе. Демографическая ситуация в Украине критическая. По данным ООН, если ситуация не изменится, до 2050-го в Украине на 28% сократится численность населения. Однако доля пенсионеров при этом увеличится. То есть сокращение будет происходить за счет работоспособных. Если же ситуация улучшится, количество населения сократится всего на 18%.

Но при этом любой из сценариев предполагает старение населения и сокращения числа плательщиков налогов. Чтобы спасти пенсионную систему, нардепы предлагают ввести накопительные пенсии. Документ предполагает, что на каждого работающего возрастом до 55 лет откроют личный пенсионный счет. Его будут пополнять государство и работодатель.

В 2023-м - по 1% от зарплаты от работодателя и государства

;в 2024-м - по 1,5%;

2025-м - по 2%.

При этом работодатель больше налогов за сотрудника платить не будут (перераспределят ЕСВ). В результате с зарплаты в 20 тыс. грн на индивидуальный пенсионный счет ежемесячно с 2025-го будут откладывать по 400 грн. По желанию сотрудник может увеличить размер взноса, но государство не будет давать больше 3% зарплаты. Деньги будут собирать в государственном пенсионном фонде. А с 2026-го сотрудник сможет уже сам выбирать: платить взносы в государственный или частный фонд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в некоторых случаях у пенсионера могут забрать его выплату. Такое решение могут принять в Пенсионном фонде.

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