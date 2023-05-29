Важно для клиентов: Ощадбанк сделал объявление о сроке действия карточек

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех карточек до конца августа 2023 года. Это особенно актуально для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, деньги которым насчитываются именно через "Ощад".

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка. Отмечается, что карточки даже в случае окончания срока действия будут работать полноценно. В том числе ими можно будет рассчитываться за товары и услуги, а также снимать наличные.

Срок продлен для всех карт, действие которых истекало с февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Владельцам таких карт не нужно обращаться в отделения банка и оформлять новый пластик, подчеркнули в банке.

Напомним, по истечении срока действия пенсионной банковской карты получатели пенсий и переселенцы в Украине не могут получить выплаты вовремя. Однако задержки при выплатах можно избежать, если:

выяснить, продлевают ли в вашем банке срок действия карт автоматически на период военного положения (зачастую банки сами об этом предупреждают через SMS или интернет-банкинг);

необходимую информацию можно найти на сайте своего банка или позвонить на его горячую линию и вовремя переоформить карту.

При этом важно понимать, что деньги все равно поступают на счет получателя, даже если карточка не действует. Просто воспользоваться такими деньгами можно только после обновления карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие банковские карты, на которые украинцы получают пенсии, могут быть заблокированы. Чаще всего это происходит, если пенсионер не пользовался карточкой в течение 6 месяцев.

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