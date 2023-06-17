Владелец "Сенс Банка" грозит судом, если ему не заплатят после национализации: ранее в компании заявляли, что хотят сами продать банк за $1

Компания ABH Holdings S.A, которая является владельцем "Сенс Банка" в Украине, заявила, что подаст в суд в том случае, если не получит компенсацию сверх "номинальной" после национализации. Номинальная компенсация при этом составит всего $1.

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Заявление компании опубликовали украинские СМИ. "ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО "Сенс Банк" без компенсации ABHH сверх номинальной суммы", - говорится в заявлении.

При этом еще недавно в компании заявляли, что хотят продать банк иностранному инвестору за тот же $1. Теперь же владельцы требуют большую сумму.

"В связи с дополнительными вопросами, поступившими от СМИ, мы хотели бы отметить то, что предложенная продажа 75,6% Sense Bank международному инвестору, как сообщается в нашем прессрелизе от 8 июня 2023 года, не предусматривает никаких выплат акционерам, находящиеся под санкциями. Предложенная стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной 1 доллару США (один доллар США)", - заявляли ранее в компании.

Ранее Национальный банк признал деловую репутацию ABH небезупречной, учитывая наличие, в частности, признаков небезупречной деловой репутации, применяемых к его владельцам опосредованного существенного участия Андрея Косогова, Михаила Фридмана и Петра Авена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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