Влетит в копейку! Как украинцев обманывают при ремонте квартир: 6 схем, от которых может пострадать каждый

При проведении ремонта украинцы могут попасть на недобросовестных рабочих. Существует множество способов, которыми они пользуются.

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OBOZREVATEL расскажет о самых популярных схемах обмана во время ремонта квартир.

Топ-6 схем обмана людей при ремонте квартиры

Занижение качества материалов: ремонтники могут использовать дешевые материалы вместо качественных, но более дорогих, что приводит к быстрому износу ремонта.

Неполная оценка работ: ремонтники могут недооценить работу, что приведет к дополнительным затратам и задержкам.

Скрытие расходов: ремонтники могут не сообщать о дополнительных расходах, таких как оплата за транспорт или инструменты, что приводит к непредсказуемым расходам для клиента.

Использование неквалифицированного труда: ремонтники могут использовать неквалифицированный труд для снижения стоимости работы, что приводит к низкому качеству ремонта.

Несоблюдение сроков: ремонтники могут не соблюдать сроки, что приводит к задержкам и дополнительным затратам для клиента.

Требование предварительной оплаты: ремонтники могут потребовать полной или частичной оплаты перед началом работ, что приводит к риску потери денег клиентом в случае невыполнения ремонта.

Один из самых популярных – некоторые исполнители могут специально затягивать сдачу работы, обосновывая это нехваткой материалов и требуя доплатить за штукатурку, обои, клей и т.д. Однако главное в разрешении таких споров – смета, в которой указаны необходимые материалы в окончательном количестве, и договор, где указаны точные сроки окончания ремонта.

При этом, если вы стали жертвой недобросовестных ремонтников, за восстановлением справедливости рекомендуется обращаться сразу в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить от государства деньги на ремонт жилья, которое было повреждено во время боевых действий. Максимальная сумма – 200 тыс. грн. В первую очередь средства будут получать льготные категории населения: участники боевых действий, люди с инвалидностью, ветераны, члены семей погибших военных, мобилизованные, многодетные семьи.

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