Водителям моноколес и самокатов грозят штрафы до 17 тыс. грн: как изменились правила

Электросамокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами (ТС). Соответственно на водителей персональных средства передвижения теперь распространяются штрафы за нарушение ПДД. Максимальный составляет 17 000 грн – за вождение в нетрезвом виде.

Видео дня

Речь об этом идет в законопроекте № 8172, который уже вступил в силу. Согласно этому закону самокаты, моноколеса и велосипеды с электродвигателем считаются легким или низкоскоростным персональным электрическим ТС, если соответствуют таким критериям:

имеют электродвигатель до 1000 Вт;

их максимальная конструктивная скорость составляет до 50 км/ч.

В случае, если такое ТС может передвигаться со скоростью более 50 км/ч, оно уже приравнивается к мотоциклу.

Таким образом, к водителям самокатов и моноколес будут применяться те же правила и штрафы, как и для других водителей. К тому же кража моноколеса или самоката будет квалифицироваться как незаконное завладение транспортным средством по статье 289 ККУ с ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Как писал OBOZREVATEL, для управления многими видами транспортных средств в Украине нужны водительские права. Однако есть и исключения – на некоторые "машины" не нужны никакие разрешительные документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!