Военные в Украине могут получить денежную помощь: какие суммы и кому доплачивают

Законодательство Украины предусматривает ряд случаев, в которых военнослужащие могут претендовать на денежные выплаты. В первую очередь, речь идет о единоразовых выплатах для тех, кто во время службы получил ранение, увечье или инвалидность.

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Правила прописаны в правительственном постановлении №975. Также денежная помощь (уже не единоразовая) полагается родственникам погибших бойцов.

Следует помнить, что для получения единовременной денежной нужно подавать документы в структурные подразделения госорганов – для действующих военных это воинская часть, где они проходят службу. Для уволенных – региональный центр комплектования и соцподдержки по месту жительства/регистрации.

Кто имеет право на выплаты – категории и суммы

1. Действующие военные, получившие инвалидность во время службы.

Самая большая выплата назначается в случаях, если инвалидность наступила из-за ранения или заболевания при исполнении служебных обязанностей, а также после увольнения со службы, однако по тем же причинам. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности, и привязана к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (2684 грн в 2023 году):

1-я группа инвалидности – 1,073 млн грн (400-кратный прожиточный минимум, установленный на 1 января года, в котором установлена инвалидность);

2-я группа – 805,2 тыс. грн (300-кратный прожиточный минимум);

3-я группа – 671 тыс. грн (250 прожиточных минимумов).

Если инвалидность возникла во время прохождения службы или вследствие заболевания, установлена не позднее чем через три месяца после увольнения со службы или позже, но из-за заболевания или несчастного случая во время прохождения указанной службы, суммы будут будут меньшими:

1-я группа инвалидности – 322 тыс. грн (120-кратный прожиточный минимум, установленный на 1 января года, в котором установлена инвалидность);

2-я группа – 241,5 тыс. грн (90-кратный прожиточный минимум);

3-я группа – 187,8 тыс. грн (70 прожиточных минимумов).

2. Срочники или резервисты, получившие инвалидность.

Пособие назначается в случае инвалидности, которая возникла при исполнении обязанностей или во время службы в военном резерве, или полученная не позднее чем через три месяца после увольнения из-за заболевания или несчастного случая, имевших место в период службы. Размер выплаты также зависит от группы инвалидности:

1-я группа инвалидности – 322 тыс. грн (120-кратный прожиточный минимум, установленный на 1 января года, в котором установлена инвалидность);

2-я группа – 241,5 тыс. грн (90-кратный прожиточный минимум);

3-я группа – 187,8 тыс. грн (70 прожиточных минимумов).

3. Лица, которые частично утратили трудоспособность, но не получили инвалидность.

Размер выплаты в таком случае зависит от степени потери трудоспособности. Ее определяет медико-социальная экспертиза (МСЭК). Предусмотрены такие категории:

ранение (контузия, травма или увечье), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы – 187,8 тыс. грн (70-кратный прожиточный минимум);

те же причины частичной потери трудоспособности для военнослужащих срочной службы, военнообязанных или резервистов, которые прибыли на учебные или специальные сборы – 134,5 тыс. грн (50 прожиточных минимумов).

4. Семьи погибших военных.

Родственники имеют право на выплату в размере 15 млн грн (ее выплачивают в течение 40 месяцев). Выплату делят между супругой/супругом, детьми и родителями. Еще около 13 тыс. грн выплатят в качестве пособия на похороны (пять прожиточных минимумов). После обращения за выплатой в первую очередь можно получить 20% от суммы (это 3 млн грн). А остальные 12 млн будут выплачивать в течение 40 месяцев.

Кроме того, дети таких военных имеют право на пенсию по потере кормильца. Такое право также есть у родителей и жен погибших, если они нетрудоспособны. Размер пенсии составляет 70% зарплаты погибшего военного. В случае если у него двое детей и будут назначены две пенсии, то размер каждой будет составлять по 50%.

5. Родственники пленных военных.

За пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Кроме того, им полагается дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн – пропорционально участию в боевых действиях или осуществлению мер по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии. Довольствие выплачивается членам семей в определенной последовательности, в первую очередь – супруге или супруге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – до 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.

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