Волонтеры в Украине должны сдать налоговые декларации до 1 мая: кому придется платить

В Украине 1 мая завершается кампания по декларированию доходов граждан. При этом подать декларации должны, в частности, все украинские волонтеры. А заплатить налоги должны те волонтеры, которые не зарегистрированы в специальном реестре.

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Речь идет в первую очередь о тех, кто собирает донаты на личные банковские карты. Согласно украинскому законодательству, эти средства относятся к категории "другие доходы" и должны облагаться налогом, пишет ЭП.

Доходы физлиц облагаются по ставке 18% (НДФЛ), также дополнительно взымается 1,5% военного сбора. То есть в совокупности отдать в казну нужно почти пятую часть от собранных средств – 19,5%.

В 2023 году декларируются доходы за 2022 год. Подача деклараций ведется до 1 мая, а уплатить налоги нужно до 1 августа.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции или онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Для онлайн-заполнения документа потребуется электронная цифровая подпись.

Кто из волонтеров не должен платить налоги за денежные сборы

Легальный способ собирать донаты на свой личный счет и не платить с них налогов – зарегистрироваться в государственном Реестре волонтеров. Второй вариант – создать благотворительную организацию и собирать средства уже на ее счета.

Впрочем, регистрация в Реестре волонтеров гораздо проще и быстрее. Для этого нужно подать заявление по форме №1-РВ в Государственную налоговую службу.

Сделать это можно офлайн – в территориальном отделе налоговой службы. Также заявления принимаются в электронном кабинете налогоплательщика – в разделе "Ведение отчетности" по коду F1308301.

В заявлении обязательно нужно указать номер банковского счета. От налогообложения будут освобождены только те сборы, которые ведутся на указанный номер. Если принимать донаты на другие карты, придется платить. Кроме того, даже зарегистрированные в реестре волонтеры обязаны раз в год подавать декларации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы должны сами платить налоги. С заработной платы налог платит работодатель вместо нанятого сотрудника, а вот за другие доходы придется отчитываться самостоятельно.

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