"Врагу не пожелаю, это ад": украинцы рассказали о работе в Польше. Сколько платят и в чем "подвох"

Украинцы на сборе ягод в Польше работают по 12-14 часов в сутки. При этом есть всего один выходной в неделю, а рабочий день начинается в шесть часов утра.

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Об этом в ответ на просьбу рассказать об опыте сбора ягод в Польше написали украинские заробитчане в Facebook. Так, украинка попросила поделиться опытом работы и получила десятки негативных отзывов.

"Работа очень тяжелая. Для меня – самая плохая, которая может быть. Работала, болячок приобрела. Врагу не пожелала бы такой "хорошей работы", – написала украинка.

"Я была два года назад. Работала с 6 утра до 19 вечера. Заработать можно очень хорошо, но тяжело. Коленки до сих пор болят", – поделилась опытом заробитчанка.

"Худший труд в моей жизни, выдержал неделю и поехал обратно домой", "Ад", – написала украинцы. При этом большинство заробитчан указали на возможность неплохо заработать.

Сколько платят украинцам в Польше?

В отчете аналитического центра Gremi Personal говорится о повышении зарплат для украинцев в Польше. Если раньше минимальная ставка на вакансиях низкоквалифицированной работы для мужчин составляла 16 злотых в час на руки, то сейчас ее повысили до 17 злотых. Таким образом, в минимальная зарплата в месяц выросла на 400-500 злотых (2,6-3,3 тыс. грн.) – до 3800 злотых (25,1 тыс. грн).

В среднем, выполняя физическую работу в Польше, мужчины могут заработать 4000 злотых (26,5 тыс.грн), высококвалифицированные специалисты – от 4500 злотых на руки (29,8 тыс. грн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Польше украинские беженцы (чаще всего женщины) без знания языка и особых навыков получают от 23,1 до 24,5 тыс. грн. Чаще всего вакансии предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и на логистических складах.

В Польше украинским беженцам предлагают работу в ресторанах, на складах и заводах. Заработная плата – от 20 тыс. грн. Меньше всего зарабатывают операторы машин на производстве.

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