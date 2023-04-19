Выплаты на детей будут выдавать по новым правилам: что изменилось

Украинские родители, чей ребенок родился во время временного пребывания за границей, теперь смогут оформить денежную помощь. Документы для назначения выплат подаются дистанционно.

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Соответствующее постановление приняло правительство Украины, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. "Урегулирован вопрос социальных выплат на детей родителям, выехавшим за границу, спасаясь от войны", – отметил омбудсмен.

Так, один из родителей, временно пребывающей за границей, может отправить заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.

В результате украинскую помощь на ребенка можно будет получать в стране, где родитель получил временное убежище. "Это решение будет способствовать социальной защите семей с детьми", – отметил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году изменился размер социальных выплат на детей. Прожиточный минимум для детей, который будет действовать в этом году, – 2272 грн для малышей до 6 лет и 2833 грн – от 6 до 18 лет. То есть, в 2023 году помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составляет:

ребенок до 6 лет – 4544 грн (2×2272 грн);

ребенок 6-18 лет – 5666 грн (2×2833 грн).

Кроме того, украинцы, которые вынужденно выехали в Польшу во время войны, претендуют на несколько видов помощи. Большинство выплат предлагается именно семьям с детьми.

Самая популярная из польских программ – "Семья 500+". Она предусматривает ежемесячное пособие на детей до 18 лет в размере 500 злотых (около 4200 грн). Претендовать на выплату могут только те граждане Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.

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