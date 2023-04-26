За март врачам заплатили только 1500 грн: НСЗУ сократила финансирование перинатального центра в Запорожье в разы

В Запорожье в областном перинатальном центре с января медсестрам и врачам снизили зарплаты более чем в два раза. Врач вместо обещанных Кабмином от 20 тыс. грн получает всего 7 тыс. грн, а медсестры вместо 13,5 тыс. зарабатывают всего 6,5 тыс. грн. Зарплаты платят частями (от 500 грн) и с большими задержками. Национальная служба здоровья (НСЗУ) в марте 2023-го заплатила всего 997,1 тыс. грн, хотя в марте прошлого года эта сумма была в 6,8 раза больше.

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Как рассказал OBOZREVATEL главный врач Областного перинатального центра Александр Кирилюк, до полномасштабной войны в медицинское учреждение обращались пациенты со всей Запорожской области. Теперь же, учитывая оккупацию части региона, количество пациентов сократилось. Медицинское учреждение заключает контракты на дополнительные пакеты услуг, однако возник долг по зарплатам.

"Договоры, которые мы способны выполнить, с НСЗУ мы заключили... Я вчера подписал дополнительное соглашение и отправил в НСЗУ. Теперь мы ждем отчета, согласно отчета, нам будут выплачены долги", – пояснил главврач. Если НСЗУ подпишет документы, то деньги могут поступить в больницу спустя три дня.

Согласно открытым данным, в январе финансирование перинатального центра от НСЗУ снизилось на 47,5% и составило 3,7 млн грн, в феврале – еще на 20,3% и составило уже 2,9 млн грн. В марте ситуация была критической – финансирование упало на 66,2% и составило всего 997,1 тыс. грн. При этом с января по июнь 2022 года центр получал от НСЗУ 6,9 млн грн ежемесячно.

В марте 2023 по сравнению с мартом 2022 финансирование сократилось в 6,8 раза. Это критический показатель, при котором больнице не хватает средств ни на оказание медицинских услуг, ни на заработную плату медицинскому персоналу.

Пресс-служба НСЗУ на телефонные звонки от OBOZREVATEL не отвечает со вчерашнего дня. Мы направили письменный запрос в ведомство с просьбой разъяснить, из-за чего было допущено задержку зарплат и такое сокращение финансирования Обласного перинатального центра. Ответ НСЗУ мы опубликуем сразу после того, как его получим.

"Первые частичные выплаты минимальной заработной платы были произведены только в марте 2023 года. Заработную плату начисляют по частям. По 500, 300 или 1000 гривен. Теперь, 20.04.2023 года зарплату, в размере 434 3грн 63 коп насчитали только за январь и за февраль. За март выплатили только 1500, а за апрель до сих пор нет заработной платы. Ее обещают частично выплатить в середине мая. Мы обращались и к НСЗУ, к нашему руководителю и к мэру города Запорожья. Никто четкого ответа по какой причине это происходит не дал", – говорится в обращении сотрудников перинатального центра, опубликованного в соцсетях.

При этом запорожские медики отмечают: во временно оккупированном Мелитополе врачи и медсестры получают полную зарплату: деньги им стабильно платит НСЗУ, в то время как в областном центре, который удалось защитить от оккупантов, зарплаты в полном объеме не финансируются.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в НСЗУ за год поступила 771 жалоба на вымогательства в больницах. Часть случаев касается фактов, когда врачи требовали оплатить медицинские услуги и самостоятельно покупать лекарства..

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