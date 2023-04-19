Украинцы массово переходят на ГБО: насколько автогаз выгоднее бензина

Украинцы начали чаще устанавливать газобалонное оборудование (ГБО) на автомобили – в марте было зарегистрировано переоборудование 3,1 тыс. авто. Это на 47,6% больше, чем месяцем ранее. Причиной этого может быть желание сэкономить средства – ведь поездка на газе обходится в более чем 2 раза дешевле.

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Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Отмечается: машин же, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом горючем, было зафиксировано 499 единиц (0,4% от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных транспортных средств).

В целом же в течение марта-2023 украинцы чаще всего выбирали бензиновые транспортные средства – 44,9 тыс. единиц (39,7%). "Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (17,8%, 20,1 тыс.) и машины с гибридными двигателями (2,1%, 2,4 тыс.), то авто на бензине будет составлять абсолютное большинство: 59,6% от общего количества продаж", – отметили аналитики.

Газ выгоднее

По данным "Все АЗС", по состоянию на 19 апреля в Киевской области 1 литр бензина А-95 стоит в среднем 47,65 грн. А 1 литр автогаза – 25,33 грн.

При расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л. Таким образом:

поездка на бензине обойдется украинцам в 476,5 грн;

на газе – в 211 грн. Т. е. более чем в 2 раза дешевле.

Впрочем, при переводе автомобиля на газ стоит помнить, что сама газовая установка тоже стоит денег. Также придется заплатить за оформление ГБО – более 3000 грн. В целом, по подсчетам автосервисов, газовая установка на авто окупается в Украине за 1,3-1,5 года, или 4,5 тыс. км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине подешевело горючее. Так, в период с 7 по 14 апреля цены на бензин А-95 снизились на 38 коп./л, до средних 46,57 грн/л. На дизель – на 1 грн/л, до 46,1 грн/л.

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