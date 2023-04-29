Зарплаты военных в мае: сколько будут платить украинцам

В Украине зарплаты военным в мае 2023-го не изменятся. Однако, как и в предыдущие два месяца, доплату в размере 30 тыс. грн к зарплате не смогут получать те, кто находится в тылу. Решение возобновить доплату остановлено специальным постановлением.

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Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, денежные выплаты командира бригады Сухопутных войск в 2023 году (с 1 февраля 2023 года) составляют 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), а зарплата стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тысяч гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тысяч гривен.

В апреле 2023-го такой военнослужащий получит:

20 587 гривен, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 гривен, если выполняет боевые (специальные) задачи;

120 587 гривен, если непосредственно участвует в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из денежного обеспечения, которое военные получают в соответствии со своей должностью, и денежного вознаграждения, которое установлено по инициативе президента на период военного положения.

Чтобы повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей, с февраля 2023-го увеличен размер ежемесячного (основного) денежного обеспечения (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины составлял не менее 20 100 гривен, а для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины – не менее 17 000 гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев приглашают на работу на шахте с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не нужна специализация.

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