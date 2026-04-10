Международная федерация футбола (FIFA) потребует убрать бренды букмекеров и казино со стадионов, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2026 года. Ограничения касаются как физических вывесок, так и цифровой рекламы – останется только брендинг официальных партнеров организации.

Речь идет прежде всего об аренах в США, где широко распространены коммерческие контракты со sportsbook-операторами, пишет RG. По правилам FIFA, любые сторонние рекламные интеграции, включая названия стадионов, логотипы на табло и визуальные элементы, должны быть временно демонтированы или прикрыты.

Переименование стадионов и демонтаж рекламы

Самый показательный пример – стадион Hard Rock в Майами. На время турнира он будет работать под названием Miami Stadium, а все упоминания бренда придется убрать как внутри, так и снаружи арены. Подобная практика будет применяться и к другим площадкам:

корпоративные названия заменят на географические ;

; рекламные конструкции демонтируют или закроют;

цифровые интеграции просто отключат на период матчей.

Под ограничения попадают и крупные операторы рынка ставок, в том числе имеющие контракты со стадионами NFL. Фактически они потеряют видимость во время одного из самых масштабных спортивных турниров.

Единственное частичное исключение – стадион Mercedes-Benz в Атланте. Его логотип интегрирован в конструкцию крыши, и демонтаж может повредить объект. После длительных переговоров FIFA согласилась не убирать физический элемент, однако название арены все равно изменят на Atlanta Stadium.

Почему FIFA вводит ограничения

Политика "чистых стадионов" – стандартная практика для турниров под эгидой FIFA. Ее цель:

защита эксклюзивных прав официальных спонсоров;

полный контроль коммерческого пространства во время матчей;

унификация визуального оформления турнира.

Именно поэтому любой сторонний брендинг, даже если он является частью инфраструктуры стадиона, подлежит временному удалению или маскировке. Для букмекерских компаний это означает потерю прямого присутствия на аренах во время чемпионата, несмотря на то что сам турнир традиционно стимулирует резкий рост ставок. В то же время FIFA фактически монополизирует рекламное пространство в пользу собственных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры назвали фаворита "Золотого мяча 2026". Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

В то же время, главным фаворитом на победу на Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. Для нее действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

