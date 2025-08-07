First стал первым брендом с ИИ-рекламой на украинском ТВ

Впервые в Украине реклама, сгенерированная ИИ, стала частью рекламной ТВ-кампании. Она вышла в июле и охватывает большинство телезрителей с ОТТ-платформ среди необходимой целевой аудитории

Минимальное время — максимальный эффект. Украинцы увидели первый рекламный ролик, полностью созданный искусственным интеллектом. Все сгенерировано без участия режиссеров, операторов или актеров. Это не просто эксперимент, а настоящая реклама, вышедшая в телеэфир в июле.

Автором идеи стал бренд FIRST, который решил сделать смелый шаг в момент межсезонной тишины. Пока новые масштабные кампании еще находились в производстве, команда решила дать слово искусственному интеллекту — и получила нестандартную, яркую коммуникацию, выделяющуюся на украинском рынке.

FIRST — первое легальное казино в Украине и современная онлайн-платформа. В своих рекламных месседжах бренд последовательно делает акцент на эмоциональном опыте. Их слоган "Все в твоих руках" усиливает ощущение контроля игрока, а в этой кампании еще и приобрел новый смысл.

Работа уже опубликована в международной базе рекламы Ads of the World. Полную версию ИИ-ролика уже можно посмотреть онлайн.