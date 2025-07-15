FIRST UA поддерживает Даниэля Лапина в титульном бою за 3 титула на Уэмбли

19 июля 2025 года в Лондоне, на легендарном стадионе "Уэмбли", состоится самый громкий боксерский вечер года — реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В андеркарде этого поединка выступит еще один представитель Украины — Даниэль Лапин (11-0, 4 КО).

В бою против британца Льюиса Эдмондсона (11-0, 3 КО) Лапин будет защищать сразу три чемпионских титула: IBF Intercontinental, IBO Continental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Официальным спонсором Даниэля Лапина стала компания FIRST UA — онлайн казино, поддерживающая своих.

Лапин — один из самых ярких боксеров нового поколения. Его профессиональная карьера развивается стремительно, а выход в ринг в вечер главного боя года — очередное подтверждение того, что украинцы достойно конкурируют на глобальном уровне. Поддерживаем украинцев вместе!