Украинский боксер Даниэль Лапин одержал победу над британцем Льюисом Эдмондсоном в титульном поединке на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Бой, заставивший затаить дыхание каждого перед экраном, стал украшением андеркарда вечера Усик – Дюбуа II. Это было испытанием силы, характера и выносливости.

В жестком противостоянии, где каждый раунд был на вес золота, Даниэль выстоял и вырвал сложную победу, в очередной раз доказав: побеждать — в ДНК украинцев.

Этот триумф позволил Лапину сохранить сразу три престижных титула в полутяжелом весе — IBF Intercontinental, WBA Continental и IBO Continental, подтвердив его статус одного из самых перспективных боксеров современности.

Непобедимый на профессиональном ринге, Даниэль не только защищает свои пояса — он защищает честь украинского бокса на мировой арене.

Команда, болельщики и все спортивное сообщество поздравляют Лапина с важной вехой в его карьере.

Официальным спонсором Даниэля Лапина в этом поединке стала украинская компания онлайн-казино FIRST UA — бренд, который стоит рядом с украинскими спортсменами и поддерживает наших чемпионов на пути к мировому признанию.