Фонд госимущества продал завод 'Электронмаш' по цене элитной квартиры в Киеве: победитель аукциона связан с экс-владельцем 'Фуршета'

Региональное отделение Фонда госимущества в городе Киев продало на аукционе единый имущественный комплекс госпредприятия "Электронмаш". Окончательная цена составила почти 121 млн гривен (около 3,3 млн долларов). Победителем аукциона стало ООО "Инком Рент" с окончательной ставкой в 120,81 млн грн.

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Кроме итоговой суммы победитель торгов должен уплатить НДС в размере 24,2 млн гривен и более 23 млн гривен долгов предприятия перед работниками и государственным бюджетом. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

В ведомстве отметили, что в торгах приняло участие 6 предпринимателей. Финальная ставка на аукционе выросла почти вдвое. Также сообщается, что победитель имеет 20 рабочих дней для оплаты стоимости лота.

Согласно информации в системе "Prozorro.Продажи", ближайшие конкуренты победителя торгов – ООО "Инком Рент", предлагали за завод "Электронмаш" почти идентичные суммы, которые ниже итоговой всего на 1,5 млн гривен. Издание "Бизнес.Цензор" обратило внимание, что финальная цена завода "Электронмаш" сопоставима со стоимостью элитной квартиры в Киеве.

По информации из государственного реестра, учредителями ООО "Инком Рент" являются ООО "КУА "Ариво Эссет Менеджмент" в пользу "Ариво корпоративный" (60%) и ООО "Платес-1" (40%). Бенефициарами указаны Людмила Яковлева и Олег Магаляс. Последний связан с бывшим владельцем группы "Фуршет", депутатом Киевсовета Игорем Баленко.

Примечательно, что 12 ноября 2021 года победителем аукциона по приватизации госпредприятия "Электронмаш" в Киеве стало малоизвестное ООО "Лортен Груп", которое предложило заплатить за актив 970 млн грн, что почти в 15 раз больше начальной цены. Однако победитель аукциона по приватизации "Электронмаша" не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок.

После этого Фонд госимущества объявил о повторном аукционе по приватизации предприятия, победителем которого в конце января 2022 года с предложением 430 млн грн стало ООО "Украинский имидж". Однако и эта компания не оплатила актив.

Тогда в СМИ появилась информация, что через ООО "Украинский имидж" госпредприятие и участок купил именно Игорь Баленко, хотя официально он эту информацию отрицал. Баленко принадлежат столичные торговые центры "Променада Центр" и "Променада Парк" общей арендной площадью 59 тыс. кв. м и шесть отелей в Каменце-Подольском, Трускавце, Киеве, Запорожье, Бакоте Хмельницкой области и в Царевке Житомирской области.

В 2008 году Киевсовет передал в аренду его компании "Хозяйственник" под застройку 19 гектар Совских прудов. Баленко планировал построить там восемь жилых домов общей площадью не более 120 тыс. кв. м. Это вызвало протесты местных жителей, и суд в феврале 2019 года расторг договор аренды, вернув участок городу.

Напомним, в 2021 году перед приватизацией завода "Электронмаш" случился конфликт. Профсоюз предприятия через суд требовал получить 60% госпредприятия.

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