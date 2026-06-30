Франция сразится со Швецией: кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Франции и Швеции. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются французы – при чем, явными. Для них действует коэффициент 1.13, тогда как для шведов – 6.00.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 6.70. А на то, что этого не произойдет – 1.075.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 7.85. А на то, что этого не произойдет – 1.05.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 1 июля в 00:00 по Киеву.

В 1/16 финала Франция вышла с 1 места группы I, в которой набрала 9 очков, забила 10 и пропустила 2 гола. Эта команда:

победила Сенегал – 3:1;

выиграла у Ирака – 3:0;

победила Норвегию – 4:1.

Шведы вышли в плей-офф с 3 места группы F – набрав 4 очка, забив 7 голов и столько же пропустив. Эта сборная:

разгромила Тунис – 5:1;

была разбита Нидерландами – 1:5;

расписала мировую с Японией – 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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