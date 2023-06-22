ФРУ просит НКРЭКУ и Кабмин снизить планируемый рост цен на э/э на рынке во избежание сокращения производства

Снизить планируемый рост цен на электроэнергию на рынке во избежание сокращения производства в промышленности предлагает Федерация работодателей Украины (ФРУ), обратившись с такой инициативой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также Кабинет министров.

Видео дня

В связи с публикацией проекта постановления по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке и балансирующем рынке и в продолжение публичных обсуждений ФРУ обратилась с письмом к НКРЭКУ, копии – министру энергетики и первому вице-премьер-министру Украины.

"Согласно опубликованному на сайте НКРЭКУ проекту, предельные цены на э/э на РСВ будут расти: в часы минимальной нагрузки с 2000 до 2707 грн/МВт-ч, в часы максимальной нагрузки с 4000 до 5413 грн/МВт-ч. Такое решение приведет к значительному росту цены э/э с 2845 до 3851 грн/МВт-ч (+35%), в таком случае расходы украинских предприятий возрастут более чем на 69 млрд грн. Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям национальной экономики", – констатируется в письме ФРУ, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В письме отмечается, что следствием роста предельных цен на э/э станет катастрофическое падение производства (в т.ч. стратегически важных для оборонного сектора), значительное снижение налоговых поступлений (в условиях дефицитного бюджета), падение валютных поступлений (в условиях девальвации национальной валюты), массовые сокращения работников (с последующими социально-экономическими последствиями).

При этом констатируется, что из-за российской агрессии уничтожается инфраструктура, логистические узлы, оборудование и целые производственные комплексы украинских предприятий. В таких сложных условиях стабильность работы промышленности очень важна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и дальнейших планов по восстановлению разрушений, которые испытала Украина, указала ФРУ.

На фоне войны и острого дефицита энергоресурсов любые дополнительные факторы приводят к дальнейшему росту совокупной стоимости электроэнергии, влияют на конкурентоспособность продукции украинской промышленности как в пределах страны, так и за границей, указано в сообщении.

ФРУ предлагает НКРЭКУ ограничить рост предельных цен на э/э на РСВ в пределах 2200 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и 4400 грн/МВт-ч - в часы максимальной.

Федерация работодателей Украины представляет интересы около 8000 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 3,5 млн человек. Объединяет около 140 отраслевых и территориальных организаций работодателей, представляющих наиболее весомые сектора экономики Украины, среди которых машиностроение, автомобилестроение, металлургия, аэрокосмическая и оборонная промышленность, АПК, химическое производство, IT-сфера, медиа-отрасль, ТЭК, медицинская и микробиологическая промышленность, строительство, транспортная сфера и инфраструктура, ритейл и логистика, легкая и пищевая промышленность, туризм, коммунальные услуги, сфера услуг.