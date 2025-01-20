"Галатасарай" – "Динамо": букмекеры оценили шансы киевлян на выигрыш

21 января "Динамо" проведет матч седьмого тура группового этапа Лиги Европы – подопечные тренера Александра Шовковского встретит стамбульский "Галатасарай" на своем родном стадионе "Али Сами Йен". Букмекерские конторы считают "Галатасарай" фаворитом матча.

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Как сообщает Sportarena.com, шансы "Динамо" на победу оцениваются как 1 к 9,9. Вероятность выигрыша "Галатасарая" – 1 к 1,57. Шанс, что матч завершится вничью – 1 к 3,15. Команды еще никогда не пересекались в еврокубках.

"Динамо" занимает последнее место в общей таблице Лиги Европы – команда не набрала ни одного очка и досрочно потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. После матча с "Галатасараем" 30 января "Динамо" завершит свою еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне игрой с латвийским "РФШ".

У "Галатасарая" ситуация другая – стамбульский клуб набрал 12 очков за шесть матчей и имеет хорошие шансы напрямую квалифицироваться в 1/8 финала турнира. Команда провела шесть официальных поединков, из них четыре выигрыша и две ничьих. Ни в одном – не уходил с поля без гола, в пяти – забивал минимум дважды.

В связи этим букмекеры оценивают вероятность "индивидуальный тотал Галатасарая в матче с Динамо больше 2" в 1х1.38. Шанс, что в матче "Галатасарай – Динамо Киев забьют обе команды" составляет 1х1.97. Вероятность "победа Галатасарая и тотал матча больше 2.5" – 1х1.61.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" – "Динамо". Время начала – 17:30 по киевскому времени.

Любопытно, что традиционным днем для всех матчей Лиги Европы и Лиги конференций является четверг. Однако в целях безопасности выездной матч киевского "Динамо" против "Галатасарая" состоится раньше – во вторник, 21 января.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пригрозил санкциями так называемым инсайдерам после того, как они обвинили в обмане столичного клуба полузащитника Александра Андриевского. Босс "бело-синих" опроверг информацию о том, что хавбек обещал уйти из команды в ЛНЗ, а не в житомирское "Полесье", где в итоге оказался.

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