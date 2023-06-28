Гарпок будет терять почти 1 млрд грн ежемесячно из-за решения НКРЭКУ – ассоциация

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, во вторник принявшая решение об установке новых прайс-кепов на рынке электроэнергии с 30 июня провоцирует таким образом получение убытков госпредприятием "Гарантированный покупатель" в размере около 900 млн грн ежемесячно.

Видео дня

Как заявляет Украинская ветроэнергетическая ассоциация, установка нижнего прайс-кепа на минимальном уровне (или попросту говоря, его отмена) и профицит электроэнергии в дневные часы приведет к существенному уменьшению дохода ГП "Гарантированный покупатель" (а может и банкротства) и увеличит финансовую нагрузку на НЭК "Укренерего" по компенсации услуги по увеличению ВИЭ.

"Ежемесячные убытки для Гарпока из-за решений НКРЭКУ составят около 900 млн грн. Компенсация таких средств со стороны "Укрэнерго", которому Регулятор в конце 2022 года установил дефицитный тариф на передачу электроэнергии не усматривается реальным", - отмечают инвесторы.

По мнению УВЕА, существующая задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Гарпоком в размере 19 млрд грн по решению НКРЭКУ будет наращиваться еще большими темпами - почти на 1 млрд грн ежемесячно. Таким образом, к концу года долг может превысить 25 миллиардов гривен, что фактически ставит под уничтожение отрасль "зеленой" энергетики, единственной демонстрирующей развитие в условиях войны и поддерживающей энергосистему государства в сложные периоды.

"Заявляем, что принятое Регулятором решение не отвечает Европейской практике и заявлениям о стремлении Украины к полной либерализации рынка электроэнергетики Украины и интеграции с рынками Европейского Союза", – подчеркивают в УВЕА.

Также УВЕА призывает Регулятора пересмотреть свое решение о нижнем прайс-кепе и обеспечить условия сохранения и развития отрасли возобновляемой энергетики Украины. В частности, нижняя предельная цена должна сохраняться на уровне, существовавшем по состоянию на 30 мая 2023 года или быть выше.

"Прошло всего несколько дней после того, как представители Правительства на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне говорили о необходимости многомиллиардных инвестиций в сектор ВИЭ Украины и анонсировали надамбициозные планы по достижению, в частности, 139 ГВт ветроэнергетических мощностей до 2050 года. А мы к сожалению, как и ранее, сейчас свидетели системных и мотивированных действий, которые перечеркивают все анонсированные планы и останавливают повышение энергетической обороноспособности Украины», – подытожили в ассоциации.

Как сообщалось, по мнению межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", НКРЭКУ 27 июня приняла постановление, предусматривающее установление новых предельных цен на рынке электроэнергии Украины и ставящих под риск банкротства госпредприятие "Гарантированный покупатель" и провоцирует наращивание долгов за зеленая электроэнергия.