Газодобывающий сектор нуждается в инвестициях, чтобы добыча не снижалась – АГКУ

Либерализация газового рынка позволит удержать от падения добычи, считает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) Артем Петренко.

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"Мы живем в условиях профицита на газовом рынке, и говорим мы, в первую очередь, о коммерческом сегменте. В результате почти в 2 раза составило падение спроса на природный газ со стороны промышленности", - отметил он в ходе круглого стола "Газовый хаб: что Украина предлагает европейским партнерам".

При этом Петренко отметил, что газодобывающий сегмент оказался в ситуации, когда у частных добывающих компаний нет возможности реализовывать газ в коммерческом сегменте и вынуждены закачивать его в подземные газохранилища.

"Мы, как ассоциация, начиная с марта прошлого года обращались к Правительству и государству в целом по решению проблемы. Если газ продается, за него уплачиваются налоги, а компании получают средства, чтобы продолжать добывать и, где возможно, бурить новые скважины.

Без инвестиций в сектор добыча будет снижаться", - заявил исполнительный директор АГКУ. По словам Петренко, есть несколько путей выхода из ситуации – частичное или полное открытие экспорта газа, особенно это перспективно при высоких ценах.

"Это позволило компаниям реализовывать газ, а государству получать много налогов и валютной выручки". А также выкуп газа со стороны государства в лице НАК "Нефтегаз Украины" для поддержки добывающей индустрии и экономики воюющей страны. Напомним, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявлял, что прозрачный рынок газа будет способствовать увеличению частной газодобычи.