Гемблинг-операторы США установили исторический рекорд прибыли: на что обратить внимание Украине

Игорная индустрия США в 2024 году достигла рекордного дохода в 71,92 миллиарда долларов, значительную часть которого обеспечил онлайн-сегмент, а в 2025 году ожидается дальнейший рост до более чем 107 миллиардов долларов. В Украине гемблинг также демонстрирует положительные результаты с налоговыми поступлениями в 2024 году на уровне 17 миллиардов гривен, а его дальнейшее развитие будет зависеть от улучшения регулирования и борьбы с нелегальными операторами.

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Американская ассоциация азартных игр (American Gaming Association, AGA) опубликовала подробный отчет, согласно которому общий доход коммерческой игровой индустрии США в 2024 году на 7,5% больше, чем в 2023 году, и является четвертым годом стабильного роста. При этом IV квартал 2024 года стал самым прибыльным за всю историю, принеся индустрии 18,62 миллиарда долларов.

Онлайн-гемблинг играет все большую роль в развитии индустрии. В 2024 году этот сегмент принес 21,54 миллиарда долларов, что составляет около 30% от общего дохода. Наибольшую часть заработка среди онлайн-операторов получили онлайн-казино – 8,41 миллиарда долларов. Традиционные наземные казино остаются лидерами отрасли, обеспечив доход в 49,78 миллиарда долларов. Наибольшие прибыли зафиксированы в казино Лас-Вегас-Стрип, что подтверждает его статус главного гемблинг-центра мира.

Важным фактором роста индустрии стали налоговые вычеты. В 2024 году операторы гемблинга уплатили 15,55 миллиарда долларов в бюджеты американских штатов, что на 8,5% больше, чем в предыдущем году. Это подтверждает, что игральная индустрия играет немаловажную роль в наполнении местных бюджетов и поддержке экономики страны.

По прогнозам экспертов, в 2025 году рынок онлайн-гемблинга США продолжит расти. Ожидается, что общий объем индустрии достигнет 107,7 миллиарда долларов, а количество участвующих в легальных азартных играх пользователей возрастет до 6,6%. Основными двигателями роста станут внедрение новых технологий, в том числе использование искусственного интеллекта для персонализации ставок, а также усиление борьбы с нелегальным рынком.

Регуляторы планируют усиливать контроль за деятельностью операторов, одновременно создавая выгодные условия для игроков в легальном секторе. Это позволит еще больше расширить рынок и увеличить доходы государственных бюджетов.

В Украине игорный бизнес также демонстрирует значительный рост, хотя его масштабы существенно меньше американских. По данным украинских регуляторов, в 2024 году игровые операторы уплатили 17 миллиардов гривен налогов, что на 63% больше, чем в 2023 году (10,4 миллиарда гривен). Это свидетельствует о постепенном развитии индустрии и ее весомом вкладе в государственный бюджет.

Общее количество легальных операторов в Украине продолжает расти, что способствует росту налоговых поступлений. В то же время существует ряд вызовов, сдерживающих развитие рынка. Основными проблемами является недостаточное регулирование, конкуренция с нелегальными операторами, а также общее экономическое состояние страны. Украинские игровые операторы работают в сложных условиях, поскольку уровень платежеспособности населения значительно ниже, чем в США, а война и экономическая нестабильность влияют на инвестиционный климат в этой сфере.

Однако перспективы украинского рынка остаются положительными. Ожидается, что в 2025 году количество лицензированных операторов продолжит расти, что позволит увеличить доходы бюджета и улучшить регуляторную политику в сфере азартных игр. Дополнительные меры по усилению борьбы с нелегальными игорными заведениями помогут направить больше средств в легальный сектор, что будет способствовать стабильному развитию рынков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине создается новый орган для регулирования игорного бизнеса, который будет подчиняться Минцифри и должен заработать до 1 апреля 2025 года. Ожидается, что жесткий налоговый контроль и внедрение системы онлайн-мониторинга должны значительно повысить эффективность регулирования этой сферы.

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