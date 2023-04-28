Герус призвал возобновить экспорт угля и газа из Украины

Благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.

Видео дня

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".

"Если у нас несколько усложнился вопрос с экспортом электроэнергии, а накопленного уголя больше, чем было на эту дату прошедшие два года, возможно, есть смысл разрешить в определенных лимитах экспорт угля. И это тоже будет ресурсом для восстановления. Возможно, даже в каких-то лимитах разрешить и экспорт газа", – сказал он.

По его словам, Министерство энергетики должно проанализировать ситуацию, насколько она в таких условиях "будет контролируемой и стабильной перед следующим отопительным сезоном".

Герус добавил, что сейчас запас угля в Украине превышает 1,2 млн тонн, что больше, чем в то же время в 2021 и 2022 годах. Ранее Герус заявлял, что Украине нужно более $1 миллиарда на восстановление энергосистемы.