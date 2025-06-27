GGBET стал новым титульным спонсором 'Динамо' Киев

GGBET – титульный спонсор ФК "Динамо" Киев.

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Об этом стало известно 25 июня на столичном медиамероприятии "Динамо 3.0". GGBET стал первым букмекерским брендом в истории клуба, который получил статус титульного спонсора.

В Киеве состоялась пресс-конференция с лидерами УПЛ ФК "Динамо", которые отпраздновали еще одно особенное событие – 30 чемпионство в истории клуба. Генеральный директор Дмитрий Бриф, капитан команды Виталий Буяльский, полузащитники Александр Караваев и Андрей Ярмоленко рассказали о своем пути к новому достижению и дальнейших планах "бело-синих".

На мероприятии презентовали нового титульного спонсора: букмекерский бренд GGBET стал партнером клуба на три года. В планах – продолжать сближать фанов и команду, открывать болельщикам новые стороны "Динамо" через совместные проекты, авторский контент и спецпредложения.

Во время речи СЕО GGBET Сергей Мищенко раскрыл символизм названия: ""Динамо 3.0" – не только о тридцатом чемпионстве "бело-синих", что, безусловно, является грандиозным историческим событием. Это и о новом этапе для "Динамо" и GGBET. Это сотрудничество совсем другого уровня: со статусом, который от "киевлян" не получал ни один букмекер, с большим количеством времени и возможностей для реализации спецпроектов. Для нас это возможность еще теснее поработать с фанами футбола, укрепить знания о бренде и достигать бизнес-целей – собственных и совместных с клубом. Поэтому уверен, что за три года вместе нам удастся поразить и наших пользователей, и болельщиков "Динамо"".

"Держать планку лучших и работать с лучшими – об этом мечтает каждый клуб. Сейчас очень вдохновляющий период для "Динамо". За нашими плечами – три десятка важнейших побед. Мы идем в новый сезон в статусе чемпионов. Нас поддерживает партнер, который способен значительно усилить нашу медийность и помочь нам реализовать ряд активаций, которые удивят самых требовательных болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы наша игра в новом сезоне и идеи, которые мы воплотим с GGBET, были такие же звездные, как обновленная эмблема" – прокомментировал генеральный директор ФК "Динамо" Дмитрий Бриф.

Напомним, что ранее GGBET выступал официальным спонсором ФК "Динамо" Киев в матчах Еврокубков и спонсором зимних сборов в Турции.