GGBET стал победителем SBC Ukraine Awards 2025

20 декабря в Киеве состоялась церемония SBC Ukraine Awards 2025 – ежегодное награждение лучших в сфере спортивного маркетинга, при поддержке генерального спонсора GGBET. Победителей в 23 номинациях выбрали 103 члена жюри – представители спортивной индустрии, маркетинга, медиа, аналитики и корпоративного сектора. Всего на нынешнюю премию было подано 287 заявок, а в мероприятии приняли участие около 400 гостей, среди которых – ряд титулованных звезд спорта.

Бренд GGBET победил сразу в трех номинациях:

Активация года: Match of LeGGends: NAVI x "Динамо" Киев – проект на стыке футбола и киберспорта. Этот кейс стал примером того, как креативная механика может не просто "развлечь", а реально собрать разные комьюнити вокруг одного события и создать их общую историю.

Событие года для медиа: "Динамо 3.0" – пресс-конференция о подписании нового контракта генерального партнерства GGBET и "Динамо" Киев на ближайшие три года – с выразительной символикой "тройки": новый трехлетний цикл сотрудничества и третья звезда клуба.

Международный проект года: GGBET – Спонсор боя Усик – Дюбуа II. Партнерство, усиливающее международную видимость события, а также популяризирующее Украину на мировой спортивной арене.

Сергей Мищенко, CEO GGBET UA: "Для нас это внимание со стороны SBC Ukraine Awards – подтверждение того, что спортивный маркетинг в Украине развивается через сильные идеи и системные партнерства. Мы работаем с лучшими, чтобы украинские спортивные проекты были заметными и конкурентными на международном уровне".

Алексей Брага, основатель и CEO Sport&Business Club: "SBC Ukraine Awards – это о стандартах, которые формируют индустрию спортивного маркетинга в Украине. В рамках премии отмечаются кейсы, сочетающие креатив, эффективность и влияние на аудиторию".

Также во время события была записана серия эксклюзивных материалов со звездными гостями церемонии. Больше уникального контента с события можно посмотреть в соцсетях GGBET UA.

