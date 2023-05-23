Глава АРМА "спрятался" от ВСК Рады: эффективность работы агентства под большим вопросом

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады так и не дождалась на своем заседании 23 мая и. о. главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Дмитрия Жоравовича. Присутствующий на заседании представитель АРМА, в свою очередь, оказался неподготовленным и абсолютно не владеет данными о работе ведомства, которые интересуют депутатов.

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Тема совместного заседания ВСК и Антикоррупционного комитета Рады – эффективность и законность управления изъятыми активами РФ. При этом представитель АРМА даже не смог озвучить списки российского имущества, которое было передано в управление агентства.

Оценка того, сколько на таком имуществе заработала Украина, также не была представлена. Единственные цифры, которые озвучил представитель АРМА, – это итоги управления десятками АЗС Виктора Медведчука, которые ранее работали под брендом Glusco. Оказалось, что за год Украине удалось получить всего 400 тыс. грн от работы 71 АЗС.

Такие результаты работы АРМА в целом объясняют нежелание Жоравовича появляться на заседании ВСК. Однако долго бегать от депутатов ему не удастся – нардепы уже приняли решение о принудительном приводе Жоравовича на заседание.

"Мы приняли решение и в дальнейшем принимать подобные меры к тем, кто избегает публичного рассмотрения обоснованных претензий общества к собственной работе", – заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее ВСК заметила подозрительные манипуляции со стороны АРМА в проведении аукциона по продаже арестованного российского аммиака и беларуского калия. Нардепы заявили, что имущество было продано по заниженным ценам, что ударило по экономическим интересам Украины. Тогда в АРМА нехватку вырученных средств списали на "сопутствующие расходы", связанные с хранением товаров.

Также в ВКС возникли вопросы к скорости наложения арестов на российские активы и эффективности их последующей продажи. Глава ВСК, первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк вообще предложил ликвидировать АРМА, а торги перевести в систему "Прозорро".

Одной из главных проблем остается отсутствие четкого механизма выбора управляющих для арестованных предприятий. А именно от них зависит эффективность работы таких активов на благо Украины.

По сути, АРМА может передавать управление лицам и компаниям исключительно по собственному желанию. Это создает серьезные коррупционные риски, которыми, по мнению ВСК, активно пользуется руководство агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе НАБУ и САП выяснили, что уже бывший глава СЕТАМ Виктор Вишнев вместе с экс-главой АРМА Антоном Янчуком распродавал арестованное имущество по в разы заниженным ценам. При этом именно АРМА и СЕТАМ должны были обеспечить реализацию арестованных активов по рыночной стоимости и с обеспечением конкуренции во время торгов.

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