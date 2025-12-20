Главная башня поднялась до 283 м: строительство гигантского курорта-казино в ОАЭ вышло на финишную прямую

Проект строительства огромного курорта-казино Wynn Al Marjan Island в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) достиг одного из ключевых этапов строительства. В декабре-2025 завершено возведение каркаса главной башни будущего резорт-гиганта – 70 этажей и 283 метра высотой. Работы на этом этапе продолжались 27 месяцев с момента закладки фундамента.

Как пишет Gulf Business, в 2026 году на здании планируют установить шпиль, после чего общая высота комплекса достигнет 352 метров. Это сделает объект самым высоким сооружением в Рас-эль-Хайме, существенно изменив архитектурный ландшафт эмирата.

Что будет на курорте-казино

Wynn Al Marjan Island станет первым в истории ОАЭ интегрированным курортом с казино, гостиничной и развлекательной инфраструктурой. По данным Hotelier Middle East, комплекс будет занимать более 60 гектаров на искусственном острове Al Marjan Island и будет включать:

более 1 500 гостиничных номеров и люксов ;

; отдельные виллы на побережье;

десятки ресторанов высокой кухни;

торговые галереи;

зоны отдыха с частными пляжами;

пристань для яхт;

развлекательные и событийные пространства.

Центральным элементом станет игорная зона, которая будет работать в рамках новой регуляторной модели ОАЭ. В 2023 году страна создала федеральный орган по надзору за азартными играми – General Commercial Gaming Regulatory Authority, что открыло путь к легализации таких проектов.

Сроки и бюджет

Открытие курорта запланировано на весну 2027 года .

. Основные корпуса с номерами должны быть готовы к концу ноября 2026-го .

. Общий бюджет проекта оценивается в $5,1 млрд .

. Около 67% средств уже потрачено или законтрактовано, что свидетельствует о высоком уровне готовности объекта.

Почему это важно для региона

Аналитики Wynn Resorts оценивают потенциал рынка азартных игр в ОАЭ до $5 млрд валового дохода в год. Сам Wynn Al Marjan Island, по прогнозам компании, может обеспечивать $1-1,7 млрд валового игорного дохода ежегодно, что ставит его в один ряд с ведущими курортами Макао и Лас-Вегаса.

Поэтому, ожидается, что реализация этого проекта может сделать Рас-эль-Хайму новым туристическим и развлекательным центром Ближнего Востока, а сам Wynn Al Marjan Island – флагманом новой индустрии для ОАЭ.

