Глобальный рынок азартных игр вырастет до $619 млрд в 2025 году – исследование

Глобальный рынок азартных игр продолжает расти и, по прогнозам, достигнет $618,69 млрд в 2025 году, увеличившись с $572,55 млрд в 2024 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 8,1%, сообщается в отчете The Business Research Company.

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К 2029 году рынок, как ожидается, вырастет до $754,78 млрд с ежегодным приростом на уровне 5,1%. Основными драйверами роста являются легализация игорного бизнеса, урбанизация, активное использование социальных сетей, а также рост численности населения в отдельных регионах.

Эксперты также отмечают, что росту способствует увеличение количества женщин среди игроков, популяризация ставок на киберспорт и развитие новых форматов онлайн-гемблинга.

Среди ключевых тенденций ближайших лет – инвестиции в азартные игры с использованием дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), развитие live-казино с живыми дилерами, расширение мобильного гемблинга, внедрение криптовалют для прозрачных транзакций, создание брендированных слотов и запуск смарт-приложений для умных часов.

Лидером рынка остается Азиатско-Тихоокеанский регион, в то время как самые высокие темпы роста ожидаются в Восточной Европе.

Мировые тренды все больше влияют и на украинский рынок.

"Мы ожидаем дальнейший рост спроса на live-игры и персонализированный опыт игроков. Компании, инвестирующие в технологии и безопасность, имеют все шансы стать лидерами нового этапа развития индустрии", – отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.