Год от запуска реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине: результаты Минцифры и госагентства PlayCity

Год назад вступил в силу закон, который стал отсчетом реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине. Координацию реформы взяло на себя Министерство цифровой трансформации Украины, а для ее реализации создано государственное агентство PlayCity.

Целью реформы является формирование прозрачного, контролируемого и подотчетного государству рынка азартных игр и лотерей. За первый год работы заложена основа для системных изменений.

Поступления в госбюджет

В 2025 году PlayCity возобновило лицензирование организаторов азартных игр и операторов лотерей. Государственный бюджет Украины получил за 2025 год:

более ₴1,7 млрд – от лицензий в сфере азартных игр;

почти ₴17 млрд – налоговых поступлений в сфере азартных игр;

более ₴72 млн – от лицензий операторов лотерей.

До перезапуска рынка лотерей, который состоялся в 2025 году, государство фактически не получало никаких лицензионных поступлений от этого бизнеса более 12 лет.

Борьба с нелегальным рынком азартных игр

За год:

заблокировано более 3 500 нелегальных сайтов с азартными играми;

удалено более 500 аккаунтов в соцсетях, которые незаконно рекламировали азартные игры;

применены штрафные санкции к 16 блогерам и медиа за незаконную рекламу азартных игр.

PlayCity построило системное сотрудничество с правоохранительными органами, в частности с Бюро экономической безопасности, благодаря чему начало системно идентифицировать лиц, ответственных за незаконную рекламу азартных игр.

Для быстрого прекращения правонарушений по онлайн-рекламе госагентство PlayCity наладило быстрое взаимодействие с Meta, TikTok, Viber и Google.

Борьба с лудоманией и защита игроков

Минцифра ввела:

финансовые и временные лимиты на игру;

принципы ответственной игры: запрещается стимулировать игроков через бонусы, подарки, алкоголь, акции, кэшбеки, "фриспины" и другие поощрения, в том числе за проигрыш;

новые требования к бизнесу по мониторингу поведения игроков, возможности самоограничения через организатора и поддержки в случае выявления зависимости от азартных игр;

удобный механизм ограничения от азартных игр на сайте.

Отдельный очень важный фокус – безопасность военных. Вместе с Министерством обороны Украины Минцифра впервые создала механизм ограничения участия военных в азартных играх. Сейчас идет общественное обсуждение постановления.

Прозрачность рынка: Государственная система онлайн-мониторинга

Разработана Государственная система онлайн-мониторинга – сложную ИТ-систему, которая в режиме реального времени фиксирует всю операционную деятельность организаторов азартных игр.

Сейчас идет подключение организаторов азартных игр к ГСОМ.

Прозрачность деятельности госрегулятора

Впервые через Дію путем открытого голосования избраны представители гражданского общества в Независимую антикоррупционную экспертную группу при PlayCity.

Это дополнительный уровень контроля деятельности государственного регулятора и гарантия прозрачности действий и подотчетности обществу.

Планы на 2026 год

Реформа рынка азартных игр и лотерей – многоуровневый сложный процесс, который требует системной непрерывной и эффективной работы Министерства цифровой трансформации, государственного агентства PlayCity, Правительства, правоохранительных органов, НБУ, Верховной Рады и профильных комитетов.

Совершенствование законодательства – следующий критически важный шаг. Это заложит базовые нормы, необходимые для прозрачной работы отрасли и более широкой детенизации.

Министерство цифровой трансформации Украины уже подготовило три законопроекта об изменениях в:

Налоговый кодекс. Закон об азартных играх. Закон о лотереях.

Документы находятся на общественном обсуждении. Ожидаем, что Верховная Рада Украины рассмотрит их в этом году.