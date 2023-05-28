Государственная тепловая генерация работает в убыток из-за действующих прайс-кепов, – эксминистр

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии не обеспечивают себестоимость производства электроэнергии, из-за чего государственная энергокомпания "Центрэнерго" работает в убыток.

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Об этом сообщил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, на нынешний летний период у государственной "Центрэнерго" возник дефицит угля в объеме 1 млн тонн. Компания должна эти объемы купить, но для этого нужны деньги.

"Те прайс-кепы по ценам – они не обеспечивают себестоимость производства электроэнергии. Государственная компания "Центрэнерго, она работает в убыток", – сказал он.

Плачкова добавил, что для исправления ситуации нужно поднять прайс-кепы или даже полностью отказаться от них. Также этим компаниям можно предоставить дотации или кредиты.

"Но, к сожалению, банки не дают кредитов, не дают овердрафты этим компаниям. Поэтому ситуация тревожна на сегодняшний день", - подчеркнул бывший министр.

Напомним, глава государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственными угледобывающими предприятиями.