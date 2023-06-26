Государственным предприятиям хотят предоставить нерыночные преимущества, – Ассоциация адвокатов

Запрет на взыскание долгов с государственных предприятий критической инфраструктуры приведет к банкротству этих предприятий.

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Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

Он сообщил, что в Верховной Раде был зарегистрирован Проект Закона о внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О критической инфраструктуре" (об урегулировании споров, предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности) под номером №8316.

Трофимец подчеркнул, что он содержит норму, запрещающую взыскание долгов с государственных предприятий критической инфраструктуры в течение военного положения и 2 года после окончания его действия.

"Таким образом субъект законодательной инициативы (группа народных депутатов) хотел сделать невозможными любые судебные споры с операторами критической инфраструктуры государственной формы собственности, и последствия таких судебных споров – принудительное исполнение (исполнительные производства), банкротство таких предприятий", – отметил юрист.

Он отметил, что это будет означать, что все субъекты, 50% и более доля которых принадлежат государству (НАЭК "Энергоатом", "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель", "Центрэнерго", Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Харьковоблэнерго, предприятия группы "Нафтогаз") и другие) получат законодательное право не платить своим контрагентам.

"И им за это ничего не будет. Не думаю, что при таких условиях кто-то из поставщиков топлива, оборудования или услуг будет заключать с ними контракты. По одной простой причине – потому что у государственных предприятий будет преимущество над своими контрагентами, которое заключается в законодательной индульгенции вообще не платить по своим обязательствам", – подытожил Трофимец.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.