Государство должно помочь украинским компаниям избавиться от российских рублей – экономист
Власть должна позволить украинскому бизнесу, который до войны имел торговые отношения со страной-агрессором, избавиться от российских рублей, которые сейчас заморожены на их счетах, ведь эти деньги не приносят пользы украинской экономике.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя постановление НБУ, запрещающее совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей.
"Если уж государство пошло на такой шаг (запрет операций – ред.), то было бы логично, если бы просто государство рубли выкупило по какому-то курсу у этих компаний. Они бы с радостью продали! А государство эти валюты просто оставило бы у себя на балансе - имея в виду, что впоследствии она могла бы их продать. Например, даже третьим странам", - считает Кушнирук.
По его словам, решение о запрете валютных операций было необходимо, однако не учло состояние в экономике. Именно поэтому и возникла ситуация, при которой на счетах предприятий оказались заморожены миллионы долларов.
"У нас чиновники очень часто принимают решения, которые ударяют не только по России, но и по украинскому бизнесу. Причем без ответа, что вы собираетесь делать. ЕС очень долго согласовывает санкционную политику, потому что пытается разобраться, не ударит ли это по собственному бизнесу , и как уменьшить негатив.В мы принимаем решение без ответа: а дальше что? Конечно, я не за то, чтобы мы возобновили торговлю рублями. Нет! Но я бы предложил всем клиентам продать Нацбанку эту валюту по какому-то корректному курсу, чтобы оно отражало реальность, чтобы это не было фактически конфискационным мероприятием. А затем эту валюту, договориться с третьими странами, кто бы у нас их выкупил централизованно", - резюмировал Кушнирук.
Как известно, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн. Поэтому бизнес просит НБУ разрешить в одностороннем и одноразовом порядке конвертировать рус./бел. рубли в гривну для того чтобы запустить средства в украинскую экономику.
Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести единовременную операцию по обмену рублей – поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.