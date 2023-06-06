Государство должно позаботиться о том, чтобы предприятия смогли обменять законно заработанные средства – ICC Ukraine

После запрета НБУ на валютные обменные операции с российскими на белорусскими рублями, на счетах украинских предприятий оказались замороженными более 50 миллионов долларов, которые были заработаны до начала войны. Нацбанку следует разрешить предприятиям обменять эти рубли, ведь бизнесу сейчас как никогда нужны оборотные средства.

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Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"По разным оценкам, на счетах предприятий в российских и белорусских рублях заморожено более 100 миллионов долларов. Это деньги украинцев, украинского бизнеса, промышленности, законно заработанные, однако они оказались заблокированы. Думаю, этот вопрос можно решить – например, внести определенные изменения в постановление НБУ, о возможности одноразовой операции по обмену рублей, накопившихся на счетах предприятий до войны", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинский бизнес очень пострадал в результате полномасштабной войны – многие предприятия уничтожены, части пришлось релоцироваться, часть работает с минимальными объемами производства ради сохранения рабочих коллективов. В таких условиях очень важно дать бизнесу возможность распоряжаться имеющимися средствами.

"Власть может также принять Закон, предусматривающий возможность выкупить эти средства Национальным банком. Бизнес сильно пострадал от Российской агрессии. И мы должны создать такие условия, чтобы по крайней мере в силу наших возможностей облегчить этот удар там, где есть возможность", - резюмировал Щелкунов.

Как известно, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести единовременную операцию по обмену рублей – поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.