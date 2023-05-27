Государство должно сделать все необходимое для переработки металлолома внутри страны, а не для его вывоза, – эксперт

Лом – это стратегическое для металлургии сырье, поэтому государство должно принять меры для того, чтобы стимулировать его переработку внутри страны и, прежде всего, обеспечить потребности собственных предприятий. Экспорт лома возможен только в случае возникновения профицита сырья.

Видео дня

Такое убеждение выразил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Вопрос металлолома всегда был у нас актуальным. Очень важно, чтобы правительство Украины системно и профессионально работало над обеспечением металлоломом горно-металлургического комплекса Украины. И здесь необходимо, чтобы был четкий расчет баланса наличия металлолома в Украине", – подчеркнул Кинах.

По его словам, даже в случае, когда на внутреннем рынке будет наблюдаться профицит сырья, следует не экспортировать металлолом, а стимулировать его переработку внутри страны.

"Сейчас в Украине значительные масштабы как морального, так и физического износа активов плюс агрессор нанес беспрецедентные повреждения инфраструктуры, что также является, скажем так, источником для металлолома – но все эти факторы необходимо объединять в конкретные системные действия для развития переработки металлолома в Украине", – подчеркнул эксперт.

Он убежден: власть должна четко рассчитывать баланс потребностей металлургии и формировать прозрачные правила, например квотировать экспорт, если это не противоречит интересам национальной металлургии.

"У нас, к сожалению, дефицит четкой, сбалансированной политики в контексте сбора и переработки металлолома, четкого понимания баланса потребностей, а также правил, определяющих квотирование экспорта в случае профицита сырья. Но это должно рассматриваться, еще раз подчеркиваю, в контексте государственного протекционизма и поддержки национальной металлургии", – резюмировал Кинах.

Как известно, Украина в первом квартале года столкнулась с рекордным ростом экспорта лома: объемы вывоза сырья выросли в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

В то же время стало известно, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, из-за чего Украина потеряла на экспортной пошлине более 350 миллионов. Схемами, которые покрывались украинскими таможенниками, заинтересовались ДБР.