Государство совместно с бизнесом должно создать инструмент для того, чтобы избавиться от российских рублей на счетах – эксперт

Представители малого и среднего бизнеса Украины имеют на своих счетах замороженные рубли, которые невозможно использовать, и государство должно предложить механизм, как им избавиться от этого бремени. Такое убеждение высказал глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

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"Даже после 2014 года, после аннексии Крыма, украинский бизнес еще продолжал вести какие-то исторически сложившиеся дела с Российской Федерацией. Но то, что происходит сейчас (с заморозкой рублей – Ред.) – это риски, и государство должно решить этот вопрос, и как-то их компенсировать. Мы должны исповедовать такие же принципы и правила, которые используются в демократическом мире, и разработать механизмы", – отметил Соболь.

Он подчеркнул, что сейчас замороженные на счетах рубли – это головная боль предприятий, поэтому власти должны разработать инструменты, которые помогут от них избавиться. Это может быть либо единовременная банковская операция по обмену, либо выкуп рублей НБУ по приемлемому курсу, либо даже зачисление этих средств в налоговый кредит.

"Сейчас нет инструмента, который помог бы решить этот вопрос, но насколько я знаю, механизм разрабатывается. Некоторые предприятия уже обращаются и к Нацбанку, и к регулирующим структурам, поэтому проблема будет решаться. Государство будет компенсировать – или разблокирует обмен, или выкупит рубли, или, что вероятнее всего, даст предприятиям налоговый кредит в пределах того замороженного баланса", – отметил Соболь.

Напомним, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн. Поэтому бизнес просит НБУ разрешить в одностороннем и одноразовом порядке конвертировать рус./бел. рубли в гривну для того, чтобы запустить средства в украинскую экономику.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести единовременную операцию по обмену рублей – поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.