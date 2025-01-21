Громкий скандал со ставками в Чемпионате Италии: голкипер Серии А задержан

На чемпионате Италии по футболу разразился скандал – голкипера и лидера клуба "Удинезе" обвинили в умышленном получении желтой карточки. Как будто мужчина умышленно нарушил правила, так как ставил ставки на это.

Видео дня

Как сообщает Messaggero Veneto, по версии следователей инцидент с 25-летним Эмилем Мадукой Окойе произошел еще в марте 2024 года в матче против "Лацио" в серии А. В настоящее время нигерийский игрок "черно-белых" находится под следствием, а у него дома прошли обыски в поисках игровых квитанций, а также было копировано содержание мобильных телефонов.

Прокуратура Удинезе открыла дело, поскольку решила, что Эмиль Мадука Окойе умышленно получил желтую карту в марте 2024 года. Голкипер увидел перед собой "горчичник" на 64 минуте матча с "Лацио", когда затягивал время при введении мяча в игру.

В поле зрения прокуратуры оказался не только Окойе, но и владелец пиццерии в городе Удине 40-летний Диего Джордано. Это место, как объясняет издание, "почти ежедневно посещают игроки, а иногда и тренеры в Удинезе".

Мошенничество заподозрили с помощью алгоритма, созданного для обнаружения аномалий в играх. Считается, что была устная сделка между Окойе и Джордано, а затем сделана ставка.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отличился забитым мячом в поединке 21-го тура чемпионата Италии итальянской Серии А против "Дженоа". На 25-й минуте он быстрее всех среагировал на отбитый голкипером удар Лоренцо Пеллегрини и отправил круглый снаряд в ворота, открыв счет. В результате игра завершилась победой римлян. – 3:1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!