'Ходили на обед и на ужин': народная артистка Украины призналась, что играла в казино

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса призналась ранее ходила в казино. Впрочем, по ее словам, это была лишь форма отдыха, поскольку ни на море, ни в санатории или на курорты она не выезжала.

Об этом она заявила в интервью, комментируя слова своего бывшего мужа Иво Бобула, по словам которого, она в свое время проигрывала гонорары в казино. "Он меня этим интервью просто морально убил", – призналась Сандулеса.

Впрочем, артистка подтвердила, что действительно посещала казино, когда была в браке с Бобулом. "Когда у моего друга открылся ресторан казино, мы ходили, он пригласил. Мы ходили и на обед, и на ужин. Мы ходили и в казино. Это был отдых", – объяснила певица.

Она называет это единственным отдыхом, который женщина могла себе позволить в браке с Иво Бобулом. Причем, по словам самой артистки, она посещала игорные заведения вместе с ним.

"Когда я предлагала Иво, что бы мы поехали на море, или в санаторий, или тем более после операции, или на какие-то курорты, он говорил: "Нет, я не могу". А отдых я где имела? Я не имела отдыха", – объяснила Сандулеса.

В то же время она отмечает, что азартные игры – это ее личное дело.

"А то, что я фукала песню или фукала деньги, это никого не касается. Это мои деньги. Я работала и имела право на мой отдых", – считает народная артистка.

Кроме того, она ответила и на упреки коллеги "по цеху" Оксаны Билозир. Ранее та заявила, что из-за пристрастия к азартным играм Сандулеса "полностью искусству себя не отдала, а имела все шансы" и поэтому ее эстрадная карьера сложилась менее успешно, чем могла.

"Я же не ходила туда каждый день. У нас были концерты, были дела. Что об этом говорить и зачем? Билозир тоже, болтает что-то там. Тебе это надо? Занимайся своими делами. Занимайся, Оксаночка, своими делами, своими концертами", – ответила Лилия Сандулеса, заверив, что имеет на творческом пути все, что ей нужно.

