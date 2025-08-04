Игорному рынку прогнозируют рост более чем на $30 млрд: аналитики назвали причину

Введение криптовалют может стать ключевым драйвером роста глобального игрового рынка: по оценкам аналитиков, до 2028 года объем индустрии возрастет более чем на $30 млрд, в значительной степени – благодаря развитию криптоказино и децентрализированных платформ.

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Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на издание Tribal Business News и Casino Global Market Report 2024.

Наибольший рост наблюдается в странах с высокой диджитализацией финансов и гибким регулированием цифровых активов. Например, наземное казино Choctaw в штате Оклахома стало первым в США, интегрировавшим возможность обмена криптовалют на фишки непосредственно на игровом поле – без банкоматов и внешних кошельков.

Директор Саsіno.uа Александр Бабенко считает, что подобные технологии – только начало глобальной трансформации индустрии.

"Мир стремительно движется в сторону децентрализированных финансовых решений. Криптовалюты позволяют сделать гемблинг более доступным, а главное – анонимным и быстрым. Украина не должна оставаться в стороне от этих процессов", – отметил Бабенко.