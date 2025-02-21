Игра за выход на Чемпионат Европы: как букмекеры оценили шансы Украины на Евробаскете

Украинские баскетболисты готовятся к матчу со сборной Словении на квалификации к чемпионату Европы-2025. Украинцам очень нужна победа, чтобы пройти дальше, и букмекеры высоко оценивают их шансы.

Видео дня

Встреча начнется в Риге в 17:30 по Киеву. Смотрите на OBOZ.UA видеотрансляцию матча Украина – Словения.

Несмотря на то, что Словения занимает первое место в турнирной таблице, букмекеры высоко оценивают шансы украинской сборной обойти соперников – коэффициент победы составляет 1:39. В то же время у словенцев – 2.98.

В прошлом сборные неоднократно выходили на площадку, но результат этих встреч не в пользу украинцев, обыгравших соперников только на квалификации в 2022 году. Но в этот раз словенцы приехали в Ригу молодым составом почти без опытных игроков. В то же время состав сборной Украины таков:

Виталий Зотов;

Денис Лукашов;

Иссуф Санон;

Павел Крутоус;

Владимир Конев;

Иван Ткаченко;

Богдан Близнец;

Андрей Войналович;

Вячеслав Бобров;

Даниил Сипало;

Ростислав Новицкий;

Артем Пустовой;

Свой следующий поединок "сине-желтые" проведут против Португалии 24 февраля. В нашей группе сборные Словении и Израиля уже гарантировали себе место на чемпионате Европы, а на третью путевку претендуем мы и Португалия, у которой на две победы больше.

Подопечные Айнарса Багатскиса идут последними в турнирной таблице с четырьмя поражениями (в том числе и Словении), но сохраняют шансы на выход на чемпионат Европы. Поэтому чтобы попасть в финальную часть Евробаскета, они должны обеспечить себе две победы, а Португалия – получить поражение в игре с Израилем.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Багатскис назвал отсутствующего на игре Александра Ковляра незаменимой фигурой в своей команде. Известно, что, несмотря на перелом пальца, он две недели играл на уколах. В то же время, его клуб настаивал, чтобы он не играл за сборную.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!