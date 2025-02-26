Игрока украинской сборной взяли на матч Кубка Испании: букмекеры оценили его шансы

Голкипера украинской сборной по футболу Андрея Лунина включили в заявку первого полуфинального матча Кубка Испании, в котором его клуб, мадридский "Реал", сыграет с "Реалом Сосьедад".

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Матч состоится 26 февраля на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Начало – в 22:30 по киевскому времени.

Основной вратарь "Реала", бельгиец Тибо Куртуа, пропустит поединок. Двое других ключевых футболиста "сливочных" – форвард Килиан Мбаппе и полузащитник Федерико Вальверде – также не примут участие в матче. А вот в "Реал Сосьедаде" травмированы и пропустят матч Амари Траоре и Йон Пачеко.

Поединок против подопечных Иманоля Альгуасиля станет для украинского вратаря серьезным испытанием, поскольку в пяти предыдущих матчах во всех турнирах на "Аноэте" "Реал Сосьедад" стабильно забивал 2 и более голов: "ПАОК" (2:0), "Осасуна" (2:0), "Эспаньол" (2:1), "Мидтьюлланд" (5:2), "Леганес" (3:0).

На кону выход в финал кубка, поэтому обе команды крайне мотивированы победить. В 5 последних матчах команд (в том числе, в двух последних) зафиксировано 3 победы мадридцев, 1 ничья и 1 победа басков.

В предстоящем матче очевидным фаворитом считают гостей: коэффициент их победы составляет 1.34, у "Реал Сосьедад" – 3.25. Кроме того, букмекеры довольно высоко оценивают шансы на то, что Лунин сохранит свои ворота на замке. На это предлагают довольно высокий коэффициент 2.9.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинский голкипер Андрей Лунин несколько раз спас команду мадридцев от верного гола в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Леганесом". В результате "Реал" вышел в полуфинал со счетом 3:2.

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