ИИ трансформирует клиентский сервис в digital-индустриях, сочетая автоматизацию с персонализацией, – Бабенко

Искусственный интеллект трансформирует клиентский сервис в digital-индустриях, совмещая автоматизацию с персонализацией, – эксперт

Искусственный интеллект (AI) становится ключевым инструментом в трансформации клиентского сервиса в digital-индустриях, совмещая автоматизацию процессов с повышением скорости реагирования на запросы клиентов, – свидетельствуют отраслевые наблюдения.

Об этом сказал директор Casino.ua Александр Бабенко.

"Мы не используем и никогда не будем использовать AI, роботов либо автоматические записи для звонков клиентам. Только живое персональное общение. В то же время наша маркетинговая команда построила инновационный и оперативный процесс создания креативов рекламных кампаний, в котором задействован целый комплекс AI-технологий", – подчеркнул он.

Применение искусственного интеллекта во внутренних процессах позволяет компании повышать эффективность работы маркетингового отдела, сокращать час на подготовку материалов и сохранять главный приоритет – качественное человеческое взаимодействие с клиентом.

Глобальные тенденции свидетельствуют, что совмещение технологий искусственного интеллекта и человеческого подхода повышает уровень удовлетворенности клиентов и сокращает время решения вопросов, в частности благодаря персонализированному сервису.