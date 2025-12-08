Имеет 3 месяца на уплату 4,8 млн грн: популярного в Украине блогера наказали за рекламу азартных игр

Популярный украинский блогер Коля Залипуха (zalip.uha) получил штраф в размере 4,8 млн грн – мужчину обвиняют в незаконной рекламе онлайн-казино. За страницей блогера в Instagram следят 273 тыс. пользователей.

Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей"ПлейСити". Отмечается, что нарушение было выявлено в августе 2025 года, когда на странице блогера появилась реклама онлайн-казино. Сразу после выявления нарушения:

страницу Instagram передали на блокировку в офис Meta ;

; в декабре вынесли решение о штрафе за нарушение законодательства.

У блогера есть три месяца на то, чтобы добровольно оплатить штраф или обжаловать его в судебном порядке. Если этого не произойдет, материалы передадут в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Как наказывают блогеров за рекламу казино

Всего в течение первых 6 месяцев работы "ПлейСити" в Украине было заблокировано более 2500 сайтов онлайн-казино. Кроме того, блогерам и медиа было выписано штрафов за незаконную рекламу азартных игр на более 52 млн грн, в том числе среди них:

Елизарь Башинский (Papaelik );

); Дариана Корецкая (officialdori_ );

); Карина Янина (Симбочка);

Русалочка XL.

Кроме того, в рамках борьбы с незаконной рекламой и системной очистки рынка от нелегальных организаторов азартных игр было более 280 страниц соцсетей было удалено за незаконную рекламу, а в бюджет поступило более 1,4 млрд грн.

Правительство приняло пакет ключевых решений для регулирования сферы. Появились современные стандарты ответственной игры, обновлены лицензионные условия. Впервые введены инструменты раннего выявления и предотвращения лудомании.

Запущена Система трекинга нелегальных сайтов, создаем новый реестр лудоманов. В то же время разрабатывается ДСОМ, которая усилит контроль за организаторами.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине полноценно стартовала перезагрузка лотерейного рынка – "ПлейСити" открыло прием заявок на лицензию оператора лотерей. Прием заявок продлится до 29 декабря 2025 года, а к участникам применяется самый жесткий пакет требований.

