Интернет заполонили нелегальные онлайн-казино: как определить безопасную платформу
Азартные игры – одна из самых высокорисковых сфер в онлайне, поэтому следует выбирать лишь легальные площадки азартных игр – их можно определить по списку языков на сайте, методы пополнения счета.
Об этом сообщили в госрегуляторе по вопросам азартных игр и лотерей "Плейсити" по поводу Дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля. Специалисты напомнили о факторах, которые делают азартные игры опасными:
- нет верификации возраста и личности пользователей;
- практика незаконного использования персональных данных игрока;
- использование психологических стимулов для поощрения длительной игры;
- отсутствие гарантий выплаты выигрышей;
- непрозрачная механика игр и вероятность выигрыша в них;
- риск развития игровой зависимости – нелегальные организаторы азартных игр не придерживаются принципов ответственной игры и не внедряют лимиты.
Признаки нелегального онлайн-казино
- На сайте информация об иностранных лицензиях.
- Отсутствие украинского языка.
- Наличие русского языка на сайте.
- Пополнение счета через крипту или переводы на личные карты.
- Адрес сайта не заканчивается на ".ua".
- Отсутствие идентификации игрока перед началом игры
"Игра должна быть выбором, а не ловушкой. Заметили на сайте признаки нелегального онлайн-казино — добавьте ссылку в Систему трекинга", – призвали в "Плейсити".
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. Основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!