Интернет заполонили нелегальные онлайн-казино: как определить безопасную платформу

Азартные игры – одна из самых высокорисковых сфер в онлайне, поэтому следует выбирать лишь легальные площадки азартных игр – их можно определить по списку языков на сайте, методы пополнения счета.

Об этом сообщили в госрегуляторе по вопросам азартных игр и лотерей "Плейсити" по поводу Дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля. Специалисты напомнили о факторах, которые делают азартные игры опасными:

нет верификации возраста и личности пользователей;

практика незаконного использования персональных данных игрока;

использование психологических стимулов для поощрения длительной игры;

отсутствие гарантий выплаты выигрышей;

непрозрачная механика игр и вероятность выигрыша в них;

риск развития игровой зависимости – нелегальные организаторы азартных игр не придерживаются принципов ответственной игры и не внедряют лимиты.

Признаки нелегального онлайн-казино

На сайте информация об иностранных лицензиях .

. Отсутствие украинского языка .

. Наличие русского языка на сайте.

на сайте. Пополнение счета через крипту или переводы на личные карты .

. Адрес сайта не заканчивается на ".ua".

Отсутствие идентификации игрока перед началом игры

"Игра должна быть выбором, а не ловушкой. Заметили на сайте признаки нелегального онлайн-казино — добавьте ссылку в Систему трекинга", – призвали в "Плейсити".

Вы можете ознакомиться со списком легальных онлайн-казино, который мы уже составили. В перечень попали только лицензированные и проверенные платформы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. Основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

