Инвестиции в недвижимость на Бали: Галицкая объяснила, сколько могут заработать украинцы

Война в Украине оставила без домов сотни тысяч человек. Инвестиции в покупку нового жилья для некоторых инвесторов все еще являются рискованным вариантом, ведь прилететь может куда угодно. Неудивительно, что украинцы присматриваются к недвижимости в других странах. Одной из инвестиционно привлекательных является Бали.

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Об этом пишет издание "Телеграф".

"На Бали сезон — круглый год, и окупаемость таких инвестиций классная, — рассказывает украинская девелопер Виктория Галицкая, которая строит на Бали. — Мы строим только у океана, в туристических местах. Обычно сумма пассивной прибыли инвесторов в такое жилье достигает 20-24% в год, в денежном эквиваленте это более 30 тысяч долларов".

Владелец недвижимости может нанять управляющую компанию, которая за определенный процент будет решать проблемы сдачи в аренду, коммунальных платежей, клининга, ремонта и т.д.

"Стоимость аренды новой однокомнатной квартиры в туристических локациях начинается от 100 долларов в сутки", — говорит Виктория Галицкая.

Так что, по подсчетам девелопера, такое жилье окупается максимум за 5-6 лет.

Украинцы на Бали не только отдыхают, но и волонтерят, донатят и даже ведут прибыльный бизнес.

Виктория Галицкая перебралась на индонезийский остров, можно сказать, случайно — приехала в отпуск и живет там уже третий год. За это время она организовала строительство вилл, что из-за благоприятного туристического сезона (длится целый год) достаточно выгодно для инвесторов.

"Мы строим только у океана и моря Бали, то есть в туристических местах. И сейчас украинцы стали активно смотреть в сторону недвижимости на Бали как инструмент для инвестирования. Обычно сумма пассивной прибыли достигает 20-24% в год, в денежном эквиваленте это более $30000", — говорит Виктория.

Чем украинцы удивляют местных жителей и как помогают тем, кто эмигрировал из Украины из-за войны. Интересная история с позитивным видением будущего восстановления не только Бали, но и родной Украины.