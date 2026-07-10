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Испания сразится с Бельгией: кто выйдет в 1/2 финала ЧМ-2026. Прогноз

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
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Испания сразится с Бельгией
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В рамках 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Испании и Бельгии. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются испанцы. Для них действует коэффициент 1.28 тогда как для бельгийцев – 3.10.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 5.85. А на то, что этого не произойдет – 1.10.

Букмекеры не верят, что победитель матча определится в дополнительное время

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 5.85. А на то, что этого не произойдет – 1.10.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 10 июля в 23:00 по Киеву.

По мнению букмекеров, серии пенальти не будет

В 1/4 финала Испания вышла, победив в 1/16 финала Австрию со счетом 3:0, а в 1/8 финала одолев Португалию – 1:0. В группе Н же команда заняла 1 место, набрав 7 очков, забив 5 и пропустив 0 голов. Эта команда:

  • сыграла вничью с Кабо-Верде – 0:0;
  • победила Саудовскую Аравию – 4:0.
  • одолела Уругвай – 1:0.

Бельгия же в 1/16 финала обыграла Сенегал 3:2, а 1/8 одолела США – 4:1. В своей группе G команда набрала 5 очков, забила 6 и пропустила 2 гола. Эта команда:

  • сыграла вничью с Египтом – 1:1;
  • расписала мировую с Ираном – 0:0;
  • победила Новую Зеландию – 5:1.
Испания фаворит в матче против Бельгии

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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