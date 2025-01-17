Испанского футболиста арестовали за ставки на свои матчи: какое наказание грозит

Полиция Испании арестовала футболиста Ла Лиги Кике Саласа – ему грозит до 3 лет лишения свободы. 22-летнего защитника ФК "Севилья" подозревают в мошенничестве со ставками в матчах со своим участием.

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Как сообщает Marca, спортсмена задержали в его родном городе Морон-де-ла-Фронтера в испанской Севилье. После дачи показаний следователи его отпустили.

В Национальном полицейском центре по честности в спорте и ставках подозревают, что друзья и родственники футболиста сделали около 13 ставок на получение Саласом желтых карточек. В результате они получили около 10 тыс. евро в один месяц.

Если его вина будет доказана, ему грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы. Под следствие также попали два предполагаемых сообщника Саласа.

Между 30-м и 38-м турами прошлого розыгрыша чемпионата Испании-2023/24, то есть за восемь матчей, Салас получил семь желтых карточек, некоторые из них – на последних минутах матчей. Одну игру Ла Лиги он даже пропустил из-за дисквалификации с перебором желтых карточек.

Кике Салас является воспитанником "Севильи". Начиная с прошлого сезона защитник стал частью основной обоймы команды, проведя в той кампании 23 матча, отличившись тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Примере, заработав суммарно три желтых карточки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что футболиста английской Премьер-лиги арестовали на тренировочной площадке по подозрению в создании сексуальной видеозаписи без согласия партнерши. Имя игрока, как и клуб, в котором это случилось, СМИ не назвали. Позже игрок был освобожден, и никаких дальнейших действий предпринято не было. Он вернулся к тренировкам и примет участие в матче третьего раунда Кубка Англии в эти выходные.

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