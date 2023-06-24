Из Москвы сбежал вице-премьер РФ: первыми улетели путинские олигархи 

Из России 24 июня улетел вице-премьер РФ Денис Мантуров. В то время, как боевики ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выдвинулись в российскую столицу, российский чиновник улетел в Турцию.

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Об этом пишет издание "Можем объяснить". Рано утром в субботу его самолет Sukhoi Superjet вылетел из Москвы в турецкий Даламан. Его бизнес-джет оборудован комфортабельным салоном на 18 человек, там есть по меньшей мере 10 спальных мест.

"Чиновник, близкий к главе Ростеха и другу Путина Сергею Чемезову, только за 2021-й, последний мирный год, заработал более 700 млн рублей. Ранее выяснилось, что курс на юг взяла и дочь Сергея Шойгу — Ксения и ее муж отправились в Дубай", - пишет издание.

Ранее из России улетели также и путинские олигархи. Бизнес-джет олигарха и друга Путина Аркадия Роттенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Этот полет был запланирован еще вчера вечером. Sukhoi Superjet вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06 мск.

Бизнес-джет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина ожидает вылета из Москвы в Стамбул в 17:00 мск. Bombardier Global Express XLS госкомпании Интер РАО (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.