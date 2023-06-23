Из-за моратория на взыскание долгов с госкомпаний сотни из них окажутся в долговых ямах, - нардеп

Из-за запрета на взыскание долгов с государственных компаний значительная часть средств, необходимых для восстановления Украины, пойдет на погашение сомнительных долгов.

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Об этом написал народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

По его словам, в законопроекте №8316 об объектах критической инфраструктуры появились поправки, которые прямо позволяют менеджменту десятков, если не сотен государственных компаний, не платить за газ, свет, тепло, воду, за что угодно. Эти правки предполагают введение моратория на взыскание с них долгов на период войны и еще на 2 года после.

"Это столь абсурдно, столь же опасно. Представьте, что заканчивается военное положение, а у нас в стране сотня предприятий в безнадежных долговых ямах. И значительная часть, если не все деньги на восстановление страны из наших с вами карманов после войны пойдут на покрытие этих сомнительных долгов", - написал Кучеренко.

Он подчеркнул, что эта поправка спровоцирует такой кризис неплатежей, что "90-е годы покажутся цветочками". , – подытожил Кучеренко.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.