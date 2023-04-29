Из-за нехватки средств модель поддержки низкого тарифа для населения не работает – Energy Club

Чтобы поддерживать низкие тарифы для населения, бизнес вынужден платить высокую цену за электроэнергию, что имеет негативное влияние на экономику Украины.

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Об этом сообщил вице-президент ассоциации энергетических компаний Energy Club Артем Мартынюк.

"Мы написали письмо, мы обратились в СНБО, Кабмин, Нацкомиссию, к министру профильному. Мы сделали в нем акцент на том, что на сегодняшний день ПСО (положение о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии – Ред.) не работает", – сказал он.

Мартынюк отметил, что "Энергоатом", на который возложен ПСО, должен провести ремонты своих энергоблоков, из-за чего у него не будет оборотных средств на выполнение своих спецобязанностей.

Он подчеркнул, что единственным выходом из этой ситуации будет приведение цен на электроэнергию для населения в соответствие.

"Мы забываем о том, что эту помощь для населения, этот низкий тариф, это бремя тянут на себе юридические потребители, бизнес тянет. Тем самым мы душим экономику. Они платят за большой объем еще и большую цену за электроэнергию, чтобы дотировать население", – подчеркнул Мартынюк.

Напомним, глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский заявлял, что власть рассматривает возможность роста тарифов на электроэнергию для населения.